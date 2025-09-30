Legt Boeing eerste hand aan nieuw vliegtuig?

Boeing zou zijn begonnen met de ontwikkeling van een nieuw narrowbody-vliegtuig dat op termijn de 737 MAX moet vervangen, meldt The Wall Street Journal.

Het project bevindt zich nog in een vroege fase. Onderdeel van de plannen is een volledig nieuw cockpitontwerp. Of het toestel daadwerkelijk in productie wordt genomen, is nog onzeker. De fabrikant houdt zich stil over de berichten en benadrukt dat de prioriteit ligt bij het wegwerken van de duizenden openstaande bestellingen en de certificering van de 777X en de 737 MAX 7 en 10.

Intussen stromen nieuwe bestellingen binnen. Norwegian breidde haar bestelling vorige week uit met dertig extra 737 MAX 8’s en komt daarmee uit op tachtig toestellen. Turkish Airlines plaatste een megabestelling voor 150 737 MAX’en en 75 Dreamliners, de grootste widebody-order in de geschiedenis van de maatschappij. De order werd aangekondigd nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdoğan met Donald Trump gesprekken voerde over een bestelling voor de fabrikant.

Productiemijlpaal

Boeing behaalde onlangs bovendien een mijlpaal: in augustus leverde de fabrikant 57 toestellen af, het hoogste aantal in zeven jaar. Daarmee staat het totaal over de eerste acht maanden van 2025 op 385 vliegtuigen, al meer dan de 348 die in heel 2024 werden geleverd. Onder de augustus-leveringen waren 42 737 MAX’en en negen Dreamliners, waaronder het 1.000e toestel voor American Airlines. Ook werden vier vrachtvarianten van de 777 overhandigd. Een daarvan markeerde een mijlpaal, de 300e 777F.