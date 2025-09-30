Einde oefening voor Europese airline

De IJslandse budgetvlieger PLAY Airlines heeft aangekondigd per direct te stoppen met al haar activiteiten. De airline heeft alle vluchten geannuleerd, waardoor duizenden reizigers zijn gestrand en 400 werknemers hun baan verliezen.

Stopzetten van activiteiten

De luchtvaartmaatschappij kampte al langer met slechte financiële resultaten en een dalende ticketverkoop. Ook interne onvrede over strategiewijzigingen zorgde voor druk op het bedrijf. Het raad van bestuur bestuur verklaarde maandag dat er niets anders opzat dan het stopzetten van de activiteiten.

PLAY werd in juni 2021 opgericht door twee voormalige topmannen van Wow Air. Eerder dit jaar trok de maatschappij zich al volledig terug uit Noord-Amerika vanwege hoge kosten en de seizoensgebonden vraag. Tot voor kort onderhield PLAY nog verbindingen vanuit Reykjavik naar onder meer New York Stewart, Boston Logan en Baltimore-Washington. Daarnaast had de airline plannen om routes naar onder andere Schiphol, Parijs, Londen en Dublin te schrappen.

Falend bedrijfsmodel

PLAY begon als hubmaatschappij in Reykjavik met het doel om Europa en Noord-Amerika met elkaar te verbinden. De vloot groeide in vier jaar tijd van zes Airbus A320neo’s naar twaalf toestellen, waaronder ook A321neo’s. Maar het concern bleek niet winstgevend genoeg. PLAY kreeg te maken met aanhoudende verliezen, mede dankzij hoge operationele kosten en de fluctuerende vraag naar vliegreizen.

In het najaar van 2024 probeerde het bestuur de koers te wijzigen met een vernieuwd bedrijfsmodel. Hierbij verschoof de focus van trans-Atlantische routes naar Europese bestemmingen en vakantieroutes. Het bedrijf verplaatste bovendien de administratieve functies naar Malta en Litouwen, en leverde zijn IJslandse licentie (AOC) in om vanuit een Maltese dochteronderneming door te kunnen gaan. Hiermee moesten kosten worden bespaard en zou het nieuwe mogelijkheden voor vliegtuigverhuur via zogeheten ACMI-overeenkomsten (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) openen.

In een laatste poging om het bedrijf te redden, kondigden CEO Einar Örn Ólafsson en vicevoorzitter Elías Skúli Skúlason eerder dit jaar een volledige overname aan. Het plan was om PLAY van de beurs te halen, het kapitaal te herverdelen en minimaal 20 miljoen dollar aan nieuw geld op te halen. Aandeelhouders kregen de keuze tussen een contante vergoeding of aandelen in de nieuwe, niet-beursgenoteerde onderneming. Ondanks deze ingreep, en de belofte om zich meer te richten op stabielere routes en vliegtuigverhuur, bleef de situatie onhoudbaar





