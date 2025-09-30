Lufthansa zet ingrijpende maatregel door

Lufthansa heeft maandag bekendgemaakt dat het tegen 2030 ongeveer 4.000 administratieve banen schrapt, meldt persbureau Reuters. Met de efficiëntieslag zou Lufthansa, dat komend jaar haar 100-jarig bestaan viert, het vertrouwen onder investeerders op willen krikken.

De aankondiging volgde tijdens de eerste grootschalige investeerdersdag van de airline in zes jaar, gehouden in München. Het nieuws leidde tot een positief beursresultaat. Het aandeel van Lufthansa steeg in de vroege handel met twee procent en rond het middaguur werd een winst van 1,3 procent op €7,85 genoteerd.

Eerdere signalen

Vorige week vrijdag had Lufthansa-CEO Carsten Spohr tegenover medewerkers al gehint op ingrijpende bezuinigingen. ‘Dit alles vereist dat wij efficiënter worden in de administratie, omdat we ons geen hoge kosten meer kunnen veroorloven – zonder moderne technologie maak je in deze sector geen kans,’ zei hij volgens Reuters. Maandag werd met de officiële aankondiging duidelijk hoe omvangrijk de reorganisatie is.

Vertrouwen van investeerders terugwinnen

Spohr erkende dat Lufthansa de afgelopen jaren moeite heeft gehad met het verlagen van de kosten. Daarnaast had de luchtvaartmaatschappij moeite met het vasthouden van de groei. In 2024 moest de maatschappij tweemaal een winstwaarschuwing afgeven en werd het voormalige doel van een operationele winstmarge van acht procent losgelaten. ‘We blijven zeker achter op sommige van onze concurrenten als het gaat om financiële prestaties,’ aldus de topman.

De airline heeft het streven naar een operationele marge van acht procent niet opgegeven, maar schuift dit nu door naar de periode na 2028. De nieuwe doelstelling is ambitieuzer: een marge van acht tot tien procent en een jaarlijkse vrije kasstroom van meer dan €2,5 miljard vanaf 2028.

Grote herstructurering

De maatregel treft ongeveer 20 procent van het niet-operationele personeel van Lufthansa. De bezuiniging is onderdeel van een bredere reorganisatie die eind 2024 werd aangekondigd, nadat duidelijk werd dat de winstdoelen niet haalbaar waren. Het bedrijf wil middelen verschuiven naar nieuwe, winstgevende dochtermaatschappijen zoals City Airlines en Discover, en naar buitenlandse hubs zoals die in Rome voor ITA Airways.

Daarnaast wil de Duitse maatschappij zijn vloot moderniseren door meer dan 230 nieuwe vliegtuigen aan te schaffen tegen 2030. Daarnaast is Lufthansa van plan een nauwere samenwerking tussen de verschillende maatschappijen binnen de groep te bevorderen.