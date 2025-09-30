Nieuwe Duitse klant voor Airbus A350

Discover Airlines krijgt een flinke upgrade van haar vloot. Al langer deden geruchten de ronde dat de luchtvaartmaatschappij Airbus A350’s zou krijgen.

Volgens bronnen binnen Lufthansa Group, waar Discover onderdeel van is, gaat het om vier A350’s die in 2022 door de moedermaatschappij zijn overgenomen. Oorspronkelijk waren deze toestellen bestemd voor Philippine Airlines, maar vliegen inmiddels voor Lufthansa. De cabines beschikken nog over de configuratie zoals Philippine Airlines dat had gepland. Carsten Spohr, Lufthansa-topman, bestempelde de business class eerder als ‘prima’, maar niet op het niveau van de nieuwste Lufthansa-producten.

Nu Lufthansa zelf nieuwe A350’s in ontvangst neemt, kunnen de vier toestellen eventueel worden overgedragen. Discover Airlines geldt daarbij als de meest waarschijnlijke kandidaat, al is een definitieve beslissing nog niet genomen. Mocht de deal doorgaan, dan zou de vakantiemaatschappij, net als zusterairline Edelweiss, binnenkort beschikken over moderne widebody’s. Dat de A350 voor Discover vrijwel vaststaat bleek maandag bij een presentatie van Lufthansa Group. In 2030 moet de widebody-vloot van de airline uitsluitend uit A350’s bestaan.

Schrappen

Tijdens de presentatie maakte Lufthansa eveneens bekend dat het tegen 2030 ongeveer vierduizend administratieve banen schrapt. Met de efficiëntieslag zou Lufthansa, dat komend jaar haar 100-jarig bestaan viert, het vertrouwen onder investeerders op willen krikken. Ook wil het bedrijf, zoals met de vier genoemde Airbus-toestellen, middelen verschuiven naar nieuwe, winstgevende dochtermaatschappijen zoals City Airlines en Discover, en naar buitenlandse hubs zoals die in Rome voor ITA Airways.