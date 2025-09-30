Rusland verdient veel geld aan vluchten vanaf Schiphol

De Russische staatskas profiteert flink van Chinese luchtvaartmaatschappijen die vanaf Schiphol via Rusland richting China vliegen.

Per vlucht moet tot wel 8.000 euro voor de Russische luchtverkeersleiding worden betaald. Alleen al de vluchten van Chinese maatschappijen van en naar Schiphol zijn op jaarbasis goed voor 18 miljoen euro aan verkeersleidingstarieven, blijkt uit onderzoek van BNR. Maar daar blijft het niet bij. Luchtvaartmaatschappijen betalen daar bovenop namelijk nog overvliegbelasting, puur voor het gebruik van het Russische luchtruim. Ook deze opbrengsten vloeien rechtstreeks de Russische staatskas in.

Het is onduidelijk hoe hoog die extra vergoedingen precies zijn, omdat die kosten door de jaren heen nooit openbaar zijn gemaakt. Wel gaat het om hoge bedragen, blijkt onder meer uit de uitspraken die Air France-KLM-CEO Ben Smith een paar jaar geleden deed. Smith beweerde toen dat het om Rusland heen vliegen het concern niet significant meer kost vanwege de ‘astronomische’ bedragen die Air France en KLM vroeger voor het overvliegen betaalden.

Ongelijk speelveld?

Vanuit Europese luchtvaartmaatschappijen, die door sancties als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne sinds 2022 al geen gebruik meer mogen maken van het Russische luchtruim, klinkt al langere tijd kritiek op het feit dat Chinese maatschappijen dat nog wel mogen. Zo riep Air France in 2023 al op tot het invoeren van extra heffingen op Chinese vluchten het ongelijke speelveld dat is ontstaan tegen te gaan. Ook KLM kaartte het probleem een jaar geleden nog publiekelijk aan. Toch is er in de afgelopen 3,5 jaar geen actie ondernomen tegen de ontstane situatie, met als gevolg dat de concurrentiepositie van Europese maatschappijen ten opzichte van hun Chinese tegenhangers op sommige routes aanzienlijk is verslechterd.