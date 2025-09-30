Lichaam pas dagen na landing 777 aangetroffen

In de Verenigde Staten werd vorige week een overleden persoon aangetroffen in het landingsgestel van een Boeing 777 van American Airlines.

Het lichaam werd pas twee dagen na aankomst van het toestel ontdekt, tijdens gepland onderhoud. De persoon was meegereisd met een 777-200 van de luchtvaartmaatschappij, registratie N794AN. Het toestel vloog vrijdag van Frankfurt naar Charlotte Douglas International Airport. Op 28 september werd het lichaam gevonden, waarna direct de politie en forensische onderzoekers ter plaatse kwamen. Over de identiteit of nationaliteit van de persoon is nog niets bekendgemaakt.

Het is onduidelijk waar de verstekeling aan boord klom. Amerikaanse media schrijven dat het vermoedelijk om een man uit El Salvador gaat. De 777 bezocht kort voor de ontdekking namelijk San Salvador, de hoofdstad van El Salvador. Ook vloog het toestel enkele dagen eerder naar Madrid.

Kleine overlevingskans

Hoewel de meeste soortgelijke vluchtpogingen fataal aflopen had een Afghaanse jongen afgelopen weekend veel geluk. De 13-jarige jongen had zich verstopt in het landingsgestel van een Airbus A340 van Kam Air, die van Kabul naar Delhi vloog. De jongen werd ontdekt toen hij over de landingsbaan op de Indira Gandhi International Airport in Delhi dwaalde nadat het vliegtuig zondagochtend was geland. Hij werd vastgehouden en ondervraagd door de Indiase Central Industrial Security Force voordat hij met hetzelfde vliegtuig werd teruggebracht naar Kabul.