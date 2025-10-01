Drie vluchten binnen twee dagen terug op startpunt

Op maandag 29 en dinsdag 30 september 2025 keerden maar liefst drie intercontinentale vluchten onverwacht terug naar hun vertrekpunten.

De eerste vlucht, Qantas-vlucht QF63 van Sydney naar Johannesburg, keerde na 4,5 uur terug vanwege een technisch probleem met het satellietcommunicatiesysteem van de Airbus A380. Hoewel er geen onmiddellijk gevaar voor passagiers of bemanning was, besloot de bemanning uit voorzorg om terug te keren naar Sydney. Alle 410 passagiers werden in hotels ondergebracht en konden hun reis naar Johannesburg de volgende dag voortzetten, nadat technici het toestel hadden geïnspecteerd. De A380 was nog geen 4,5 uur onderweg toen het problemen ondervond met het satellietcommunicatiesysteem © Flightradar24.com

Ook British Airways-vlucht BA2157 van Londen Gatwick naar Antigua keerde onverwacht om, na bijna acht uur in de lucht. De luchtvaartmaatschappij heeft nog geen officiële verklaring gegeven, wat leidde tot speculatie over mogelijke technische of operationele oorzaken. British Airways startte een onderzoek om de precieze reden van de terugkeer van de Boeing 777-200 vast te stellen.

British Airways-vlucht BA2157 van Londen naar Antigua keerde na bijna acht uur vliegen om © Flightradar24.com