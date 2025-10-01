Drones, ‘made in Romania’?

Roemenië wil zich mengen in de dronemarkt. Samen met Oekraïne wil het land drones gaan produceren om het luchtruim van Oekraïne en de NAVO te verdedigen.

Roemenië is van plan om samen met Oekraïne defensieve drones te produceren. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Oana Toiu moet het project niet alleen de eigen luchtverdediging versterken, maar ook die van EU- en NAVO-partners.

In een interview met persbureau Reuters tijdens de Algemene Vergadering van de VN zei Toiu dat de gesprekken met Kiev al startten vóór recente schendingen van het NAVO-luchtruim, die door meerdere landen aan Rusland worden toegeschreven. ‘Het is strategisch belangrijk dat de oostflank beter beschermd wordt, vooral qua luchtverdediging’ aldus Toiu. ‘Daarom creëren we partnerschappen, bijvoorbeeld met Oekraïne, om defensieve drones te bouwen. We geloven dat we dit snel kunnen realiseren.’

De uitspraken volgen op spanningen in de regio. Estland meldde Russische straaljagers in zijn luchtruim, NAVO-toestellen schoten drones neer boven Polen en Roemenië stond op het punt een binnengedrongen drone te onderscheppen. Moskou ontkent EU- of NAVO-landen te willen treffen.

Oekraïne versoepelde onlangs wapenexportregels en promoot actief zijn op het slagveld beproefde systemen. President Volodymyr Zelensky onderstreepte bij de VN dat nauwe samenwerking met Kiev wederzijds voordeel biedt. De EU steunt intussen het idee van een ‘drone-muur’ langs de buitengrenzen.

Daarnaast kondigde Toiu aan dat Roemenië heeft ingestemd met een uitbreiding van de Amerikaanse troepenaanwezigheid. De extra capaciteit is bedoeld voor tankoperaties richting het Midden-Oosten. Boekarest investeert meer dan 2,5 miljard euro in de uitbreiding van de luchtmachtbasis Mihail Kogălniceanu, die plaats moet bieden aan 10.000 Roemeense en NAVO-militairen.