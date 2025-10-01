Italiaanse airlines strijden om Alitalia-erfgoed

In een rechtszaak over vermeende schending van auteursrecht, aangespannen door de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways tegen Aeroitalia, behaalde ITA vorige week een vroege overwinning. De rechter oordeelde dat de naam, het logo en het kleurenschema van Aeroitalia te sterk doen denken aan het Alitalia-merk en verplichtte de maatschappij deze te wijzigen.

ITA Airways beschermt het Alitalia-merk

Tijdens de faillissementsprocedure van Alitalia heeft ITA Airways ongeveer 220 miljoen euro betaald om het Alitalia-logo, de IATA-vluchtcode AZ en de IATA-boekhoudcode 055 te behouden. Toch gebruikt ITA het oude Alitalia-logo nog nauwelijks. Alleen een van de nieuwste Airbus A350-900-toestellen draagt de inscriptie ‘Inspired by Alitalia.’

De rechtszaak wordt pas eind 2026 definitief. Omdat de rechtbank Aeroitalia wel al heeft verplicht de handel onder de huidige naam te staken, heeft CEO Gaetano Intrieri in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica aangekondigd dat zijn luchtvaartmaatschappij het merk Air Italy nieuw leven zal inblazen. ‘Ik heb het handelsmerk van Air Italy geregistreerd en deze nieuwe naam gekozen,’ vertelde hij aan de krant.

Nieuw leven voor Air Italy

Air Italy was een luchtvaartmaatschappij die slechts kort bestond, formeel gevestigd in Olbia op Sardinië. Ze ontstond uit de resten van Meridiana en had een eigendomsstructuur, met 49 procent van de aandelen in handen van Qatar Airways. Tussen 2018 en 2020 opereerde de maatschappij met een vloot van twaalf vliegtuigen vanuit haar hub op de luchthaven Milaan Malpensa. De airline vloog in die periode naar 26 bestemmingen, waaronder New York JFK, Miami, Los Angeles en San Francisco.

De uitspraak verzoekt Aeroitalia om zijn naam en handelsmerk aan te passen vanaf 1 januari 2026. ‘Dat is eigenlijk overmorgen,’ aldus Intrieri. ‘ De deadline is te dichtbij en onpraktisch. Daarom praten we met de advocaten van ITA Airways om overeenstemming te bereiken over een passende, redelijke weg. De sfeer tussen ons en ITA is zeer positief.’





