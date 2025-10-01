Nieuwe koers voor Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft een verzoek ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor een nieuw luchthavenbesluit. Met de plannen streeft de luchthaven ernaar om de geluidsoverlast voor de omgeving te verlagen en tegelijkertijd de regionale rol van de luchthaven te behouden. Het nieuwe besluit moet de huidige zogenoemde omzettingsregeling vervangen, waaronder de luchthaven momenteel opereert.

Minder nacht- en ochtendvluchten

Een belangrijk deel van de aanvraag is het beperken van de geluidsoverlast van de luchthaven, vooral ’s nachts en vroeg ’s ochtends. Zo worden de regels voor zakenvluchten in de nacht aangescherpt en mogen vertraagde commerciële vluchten nog uiterlijk tot 00.00 uur landen, in plaats van tot 01.00 uur.

Bovendien wordt het aantal vluchten in de vroege ochtend (tussen 07.00 en 09.00 uur) en in de late avond (tussen 21.00 en 23.00 uur) beperkt. Daarnaast is het noodzakelijk dat maatschappijen waarvan de vluchten in de ochtend vertrekken geleidelijk overschakelen naar stilere vliegtuigtypen.

Positievluchten, zoals medische vluchten, mogen voortaan vanaf 06.30 uur landen, in plaats van vanaf 06.00 uur, en maximaal 48 keer per jaar voor 07.00 uur.

Geen groei met fossiele brandstof

Het voorstel verbiedt de komende vijf jaar aanvullende commerciële vluchten op fossiele brandstoffen. Eventuele groei is uitsluitend toegestaan wanneer stilstaande vliegtuigen geluidsruimte creëren en wanneer de vluchten op elektrische, waterstofachtige of volledig duurzame brandstoffen plaatsvinden. Daarnaast is het toegestaan om deze innovatieruimte alleen te gebruiken tussen 09.00 en 21.00 uur.

Volgens RTHA zal deze aanpak leiden tot 20 procent minder CO₂-uitstoot in 2035, onder meer door schonere vliegtuigen, strengere limieten en het bijmengen van duurzame brandstoffen.

Het vervolg

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat evalueert momenteel de aanvraag en ontwikkelt daarna een conceptbesluit voor de luchthaven. Hierna volgt een periode waarin betrokkenen en buurtbewoners hun mening kunnen geven.