Reissector wil vangnet bij luchtvaartfaillissementen

De Nederlandse reissector pleit opnieuw voor de oprichting van een speciaal garantiefonds dat reizigers beschermt in het geval een luchtvaartmaatschappij onverwacht failliet gaat. Volgens de brancheorganisatie ANVR worden reizigers in dergelijke situaties nog steeds vaak in de steek gelaten.

De oproep komt voort uit het plotselinge nieuws dat de IJslandse prijsvechter Play Airlines onmiddellijk al zijn activiteiten heeft stopgezet. Daardoor staan veel passagiers die een ticket hebben geboekt met lege handen.

Passagiers zonder bescherming

Volgens het ANVR valllen pakketreizigers, die hun vlucht samen met een hotel boeken, wel onder het Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) vallen. Individuele kopers van vliegtickets beschikken niet over die bescherming. Hierdoor lopen ze het risico hun geld te verliezen of in het buitenland te stranden.

ANVR stelt ticketheffing voor

De ANVR stelt dat het mogelijk is om een garantiefonds op te richten zonder de hulp van de overheid. Een kleine bijdrage van enkele tientallen eurocenten per verkocht ticket zou binnen enkele jaren genoeg geld genereren om gestrande reizigers bij faillissementen terug te brengen en de gedupeerden te vergoeden.

Eerder onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, toonde aan dat een dergelijk fonds haalbaar is en relatief weinig kost voor de consument.

Gevolgen van faillisementen

Fly Play vloog tot voor kort meerdere keren per week tussen Schiphol en Reykjavik en bood vluchten naar de Verenigde Staten. Volgens de ANVR laat het onverwachte faillissement van de onderneming zien hoe kwetsbaar individuele reizigers nog steeds zijn bij luchtvaartfaillissementen.