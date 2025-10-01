Transavia-CEO Marcel de Nooijer kondigt vertrek aan

Transavia-CEO Marcel de Nooijer zwaait per 31 december 2025 af en gaat maakt de overstap naar offshore-bedrijf Heerema Marine Contractors.

De Nooijer stond sinds 2020 aan het roer van de maatschappij. In de afgelopen jaren leidde hij de prijsvechter onder meer door de coronaperiode en het herstel van de crisis. Ook begon Transavia met langetermijninvesteringen zoals vlootvernieuwing, waarbij het bedrijf samen met KLM de overstap van Boeing naar Airbus inzette. Bovendien begon de maatschappij een basis in Brussel. ‘Met trots kijk ik naar mijn jaren bij Transavia en in de luchtvaart. Samen met al mijn collega’s hebben we een sterke organisatie verder uitgebouwd. Met een vernieuwde vloot en ambitieuze duurzaamheidsagenda, een verstevigd verdienmodel, een uitgebreid netwerk met nieuwe bestemmingen en een stevige basis voor onderhoud en samenwerking met KLM en Transavia Frankrijk.’

De afzwaaiend CEO begint per 1 januari 2026 als CEO van Heerema Marine Contractors, een groot internationaal offshore-bedrijf gevestigd in Leiden. ‘Ik ben trots op het ondernemerschap en de creativiteit van het team en ga Transavia met een warm hart achterlaten. Na dertig jaar werkzaam geweest te zijn in verschillende posities binnen de luchtvaart, heb ik gekozen voor een nieuwe uitdaging in een andere bedrijfstak’, aldus De Nooijer. De aankondiging van zijn vertrek komt tijdens de maand waarin Transavia haar 60-jarig bestaan viert en het merk wordt opgefrist.