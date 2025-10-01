US Air Force fantaseert over enorme ‘straaljager’

De Amerikaanse luchtmacht onderzoekt serieus het idee van een nieuw, enorm, stealthy gevechtsvliegtuig. Het concept zou kunnen voortbouwen op de Northrop Grumman B-21.

De US Air Force denkt na over een grote straaljager op basis van de B-21 bommenwerper. Hoewel het idee zich nog in een vroeg stadium bevindt moet het zeker serieus genomen worden melden ingewijden. Ook andere producenten zouden in aanmerking kunnen komen vanwege Northrops beperkte productiecapaciteit.

Het plan ziet voor zich dat bemande gevechtsvliegtuigen zoals de F-22, F-35 en het toekomstige F-47 samen met onbemande Collaborative Combat Aircraft (CCA) doelen detecteren en aanwijzen. Hierna zou een ultra-stealth ‘missileer’ de raketten afvuren. Het toestel wordt daarmee meer een soort platform voor air-to-air missiles dan een klassieke straaljager.

Volgens bronnen wordt het concept serieus overwogen als antwoord op China’s numerieke voorsprong in een scenario rond Taiwan. Chinese bases dichtbij zouden honderden 4e- en 5e-generatie vliegtuigen kunnen inzetten zonder bijtanken, terwijl Amerikaanse jagers dan aan het einde van hun bereik zitten en minder flexibel inzetbaar zijn. Ook zouden oudere 3e-generatie toestellen door China als onbemande drones ingezet kunnen worden om Amerikaanse luchtraketten te verbruiken.

Straaljager of bommenwerper?

Het debat roept vragen op over wat een ‘jager’ nog is. Sommige planners zien waarde in een gemengde bewapening stealth-bommenwerpers maar wijzen op schaarste: er is een groot tekort aan AMRAAMs en productiecapaciteit is beperkt. Northrop bouwt nu slechts enkele B-21’s per jaar. De uitbreiding van capaciteit wordt door het Congres deels gefinancierd, maar hoeveel dat exact oplevert is onduidelijk.

Analisten concluderen dat een B-21 met lucht-luchtcapaciteit geen gek idee is en goedkoper dan een geheel nieuw platform, maar dat prioriteit moet liggen bij het opvullen van munitiereserves. Studies en wargames blijven nodig om te bepalen of enkele B-21’s echt als ‘missileer’ gewenst en bruikbaar zijn.