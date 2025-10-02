Airbus A321XLR blijkt minder populair

De Airbus A321XLR werd gepresenteerd als een gamechanger voor langeafstandsroutes met narrowbody-vliegtuigen. Toch blijken lowcost-maatschappijen minder enthousiast dan aanvankelijk werd gedacht, meldt Aerotelegraph.

Wizz Air, Frontier Airlines en JetBlue hadden samen 78 exemplaren besteld, maar daar blijft weinig van over. Wizz Air verlaagt haar order van 47 toestellen namelijk naar twaalf. Frontier trekt haar bestelling voor achttien toestellen volledig in en JetBlue schrapt twee van de dertien bestelde XLR’s. Ook Cebu Pacific liet een intentieverklaring voor tien toestellen varen.

Volgens József Váradi, Wizz Air-CEO, vallen de prestaties van de A321XLR tegen omdat het type zwaarder is dan beloofd. Zo blijkt het vliegbereik minder dan Airbus aanvankelijk voorspelde. Wizz Air zet wel twee A321XLR’s in op routes naar Saudi-Arabië, maar langere afstanden lijken niet haalbaar. Ook het vrachtvolume is door de extra brandstoftanks kleiner geworden, wat een nadeel is voor maatschappijen die sterk afhankelijk zijn van vrachtinkomsten.

Frontier gaf eveneens aan dat de prestaties niet pasten bij de strategie van de airline. Bovendien zou een kleine subvloot van dure XLR’s te duur zijn voor maatschappijen die inzetten op standaardisatie. Cebu Pacific besloot van haar order af te zien nadat de specificaties veranderden en leveringen vertraagd raakten. Tot dusver betreffen het enkel budgetairlines die geen groot fan zijn van de XLR. Grotere airlines, zoals Iberia, Qantas en United zijn zeer tevreden met het vliegtuig. De Spaanse maatschappij meldde zelfs dat de brandstofcijfers beter waren dan verwacht.