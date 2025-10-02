Duur grapje: Delta-vliegtuigen botsen op elkaar

Op de luchthaven van New York LaGuardia zijn woensdagavond twee CRJ900-vliegtuigen van Delta Air Lines met elkaar in botsing gekomen.

Het ene toestel, registratie N902XJ, was onderweg naar de startbaan, terwijl de andere CRJ900, registratie N480PX, net was geland en richting de gate taxiede. Daarbij kruisten de paden van de vliegtuigen elkaar. Tijdens het taxiën raakte de rechtervleugel van de N902XJ de neussectie van de N480PX. Beide Delta-machines liepen schade op. Volgens de autoriteiten raakte niemand gewond. Passagiers konden hun reis voortzetten met vervangende vliegtuigen. De FAA is een onderzoek gestart naar het incident. https://t.co/UexRGeaX3o pic.twitter.com/zzVV5MyCid — FL360aero (@fl360aero) October 2, 2025

Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen botsen op LaGuardia Airport. In 2018 tikte een Beechcraft A36 Bonanza de Boeing 757-200 van Donald Trump aan. Trump’s vliegtuig werd met de vleugel van de Beechcraft geraakt. De FAA liet toen niet weten of beide vliegtuigen schade hadden opgelopen. Vijf jaar later was de 757 zelf de boosdoener toen het toestel tijdens het taxiën tegen een geparkeerde zakenjet botste op Palm Beach Airport. De geparkeerde Global 6000 liep daarbij wel schade op.

Verkeerstoren

Vorig jaar vond een opmerkelijke bijna-botsing plaats op de New Yorkse luchthaven. Een Boeing 737-800 van Southwest Airlines kwam toen tijdens de nadering gevaarlijk dichtbij de verkeerstoren van LaGuardia Airport. De 737 week door slecht zicht af van de route richting de landingsbaan en zou daardoor uiteindelijk niet op maar naast de landingsbaan terechtkomen. De luchtverkeersleider op het vliegveld sloeg net optijd alarm.