‘Kill marking’ voor Nederlandse F-35

Een F-35A van de Koninklijke Luchtmacht heeft een drone ‘kill marking’ gekregen nadat het toestel begin vorige maand een Russische drone boven Polen neerhaalde.

Het gaat om een F-35 van het op Vliegbasis Volkel gebaseerde 313 Squadron, registratie F-027, die momenteel vanaf Poznań-Krzesiny opereert. Samen met drie andere Nederlandse F-35’s bewaakt het toestel sinds 1 september het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. In de nacht van 9 op 10 september 2025 vlogen meerdere Russische Shahed-drones het Poolse luchtruim binnen tijdens een grootschalige aanval op Oekraïne. Volgens de Poolse premier Donald Tusk ging het om een ‘enorm aantal’ drones. Uit voorzorg werden meerdere grote Poolse luchthavens tijdelijk gesloten.

Poolse F-16’s en Nederlandse F-35’s stegen direct op om de dreiging te onderscheppen. Het is de eerste keer sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 dat Russische wapens boven NAVO-gebied zijn vernietigd. Volgens Tusk werden drones die een directe dreiging vormden uitgeschakeld. De straaljagers schoten uiteindelijk drie drones neer. Eerder werd al bevestigd dat Nederlandse F-35’s betrokken waren bij de onderschepping.



Nu er een kill marking onder de canopy is verschenen in de vorm van een Shahed-silhouet, staat vast dat ten minste één Russische drone door een Nederlands toestel is neergehaald. Het icoon werd ontdekt nadat het ministerie van Defensie foto’s plaatste van de aankomst van Minister Brekelmans in Polen, waarbij de Gulfstream van Defensie werd begeleid door de Nederlandse F-35’s.

Sinds 1 september helpen Nederlandse F-35’s bij het bewaken van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. De jachtvliegtuigen staan tot December in Polen gestationeerd.