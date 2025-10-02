Nieuwe aanwinst voor KLM Cityhopper

KLM heeft de 25e Embraer 195-E2 toegevoegd aan de vloot van dochtermaatschappij Cityhopper. Het nieuwe toestel werd deze week verwelkomd op Schiphol en is volgens de luchtvaartmaatschappij een belangrijke stap in de vernieuwing van de Europese vloot.

De eerste Embraer 195-E2 werd in 2021 geleverd. Ten opzichte van de oudere E190 is het nieuwe type stiller en zuiniger. Volgens KLM verbruikt de Embraer 195-E2 15 procent minder brandstof per vlucht, stoot het 34 procent minder CO₂ per passagier uit en is het 63 procent stiller dan zijn voorganger.

Het toestel biedt plaats aan 136 passagiers. Voor de passagiers biedt het toestel extra comfort dankzij ergonomische stoelen, extra beenruimte, USB-poorten en grotere bagagebakken.

Maarten Koopmans, directeur KLM Cityhopper: ‘Dit toestel is echt het paradepaardje van onze KLM Cityhopper-vloot: het brandstofverbruik is lager en het vliegtuig is aanzienlijk stiller dan de versie die het opvolgt. Bovendien zorgen ergonomisch ontworpen stoelen, meer beenruimte, usb-aansluitingen en grotere bagagebakken voor extra comfort voor onze passagiers. Vernieuwing blijft een belangrijk speerpunt, dus we kijken nu al uit naar de volgende stappen.’ KLM Cityhopper heeft nu 61 vliegtuigen waarmee naar 80 Europese bestemmingen wordt gevlogen.

De toevoeging van het nieuwe vliegtuig maakt deel uit van een bredere vlootvernieuwing. KLM investeert in totaal circa €7 miljard in nieuwe toestellen, waaronder de Airbus A320neo en A321neo, de Boeing 787-serie en de toekomstige Airbus A350 en A350F-toestellen.