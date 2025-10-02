Wederom mysterieuze A380-vlucht

Woensdag vond opnieuw een vlucht plaats met een opmerkelijke Airbus A380. De Superjumbo stond jarenlang opgeslagen in Frankrijk.

Het betrof een van de A380’s die voorheen in dienst was bij Malaysia Airlines. Het toestel droeg destijds 9M-MNF als registratie, maar vliegt nu rond als 2-JAYN. De machine, de honderdste A380, werd in 2018 al uit dienst genomen. Na meerdere mislukte pogingen om het vliegtuig te verkopen ruilde de luchtvaartmaatschappij de A380, evenals vijf andere exemplaren, in voor een bestelling van A330neo’s. In 2022 werden de Superjumbo’s in Zuid-Frankrijk opgeslagen op de luchthaven van Tarbes.

Vorige week kwam er plots beweging in de 2-JAYN. Vrijdag maakte de machine een testvlucht boven Frankrijk, gevolgd door het vertrek naar Abu Dhabi op woensdag. Waarom de A380 naar de Verenigde Arabische Emiraten vloog is niet duidelijk. Mogelijk neemt een andere airline het toestel weer in dienst of wordt het gebruikt voor reserveonderdelen.

9H-MIP

Vorige maand dook een andere bijzondere A380 op in Duitsland. Het ging om het toestel met registratie 9H-MIP. De machine stond al sinds 2021 opgeslagen in het Franse Tarbes. Na een korte vlucht landde het vliegtuig een paar weken geleden in Dresden. Op dat vliegveld zit EFW Elbe Flugzeugwerke, dat de machine weer helemaal klaarmaakt voor commerciële dienst. De vorige eigenaar van de 9H-MIP gaf aan dat het toestel al in december 2024 is verkocht. Volgens EFW is de huidige klant een bedrijf genaamd Airline Leasing Group. Wat de Britse onderneming precies wil doen met de Superjumbo is onduidelijk. Mogelijk wordt het toestel straks verhuurd aan een andere maatschappij. Opvallend is dat Global Airlines, dat eerder een aanbetaling deed voor het toestel, inmiddels heeft bevestigd geen interesse meer te hebben in de A380.