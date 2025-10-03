Airbus ontvangt koninklijk bezoek

Op 1 oktober hebben Koning Willem-Alexander en koningin Máxima een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van Airbus in Toulouse. Het bezoek stond in het teken van de samenwerking tussen Airbus en de Nederlandse luchtvaartindustrie. Daarnast werden diverse nieuwe overeenkomsten op het gebied van industrie, innovatie, duurzaamheid en onderwijs ondertekend.

Bezoek aan Airbus

Het koninklijk paar bezocht ook de eindassemblagelijn van de A350 en een H225M-helikopter. Van dat soort helikopters heeft het Nederlandse ministerie van Defensie in 2024 twaalf exemplaren heeft gekocht voor de Special Operations Forces. Daarnaast hadden zij gesprekken met studenten van het Airbus Lycée, een instituut dat luchtvaarttechnici opleidt.

Tijdens het bezoek waren naast de koning en koningin ook de Nederlandse minister van Buitenlandse Handel Aukje de Vries en ambassadeur Jan Versteeg aanwezig. Aan de Franse kant waren onder andere de gedelegeerde minister voor Buitenlandse Handel Laurent Saint-Martin, de Franse ambassadeur François Alabrune en Jalil Benabdillah, vicevoorzitter van de regio Occitanië, van de partij.

In het bijzijn van het koninklijk paar werden verschillende overeenkomsten getekend om de industriële samenwerking verder te verbeteren. Airbus Helicopters heeft vier nieuwe overeenkomsten en intentieverklaringen gesloten met Nederlandse partners.

Technische vooruitgangen

Er zijn ook vooruitgangen geboekt op het gebied van onderzoek en technologie. Airbus vergroot zijn activiteiten in Nederland met de Tech Hub, die onder andere zal samenwerken met de TU Delft op het gebied van quantumsimulaties voor nieuwe composietmaterialen. Het onderzoekt ook de oprichting van een leerstoel voor geavanceerde productie en materialen.

Samenwerking met KLM

Daarnaast werken Airbus en KLM samen aan het programma Cabin of the Future, gericht op het gebruik van duurzame thermoplastische materialen en data-analyse voor efficiënter vliegtuiggebruik. KLM, Airbus en het Franse TLD SAS starten bovendien met de certificering van een elektrische Taxibot voor de Airbus A320neo-vloot van KLM, die taxiën op luchthavens met minder brandstof en CO₂-uitstoot mogelijk moet maken.

Tijdens hun bezoek sloten Franse en Nederlandse luchtvaarttechnische vakscholen een samenwerking om het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de sector te verhelpen. Het project heeft als doel de opleiding te verbeteren en de carrièremogelijkheden voor studenten te vergroten.