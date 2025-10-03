Boeing 777X in 2026? Lufthansa past vluchtschema aan 

Inmiddels al jaren vertraagd en verdere vertraging dreigt voor het 777X-programma van Boeing. Klanten als Lufthansa en Emirates uiten hun ongeduld en schrappen het toestel inmiddels van hun 2026-vluchtschema.

Dat meldt Bloomberg News afgelopen donderdag op basis van berichten van ingewijden. Volgens het persbureau bereidt launch-customer Lufthansa zich voor op een volgende tegenslag in het reeds jarenlang vertraagde 777X-programma. Hoewel de indiensttreding van het model onlangs nog vertraagd werd tot eind 2026, lijkt de machine nu pas in 2027 voor het eerst in Lufthansa-kleuren te zien te zijn.

Het toestel zou in eerste instantie in 2020 geleverd worden. Echter, onder andere door de problemen met de Boeing 737 MAX liep het programma grote vertraging op. Vervelend voor een maatschappij als Lufthansa die haar oude, kerosine-slurpende Airbus A340’s en Boeing 747’s met de zuinigere 777X wil vervangen. Ondanks de vertraging, blijft de order wel staan.

Het nieuws komt een maand voor de Dubai Airshow, waar Boeing het model 12 jaar geleden voor het eerst lanceerde. De show is tevens een belangrijk podium voor regionale maatschappijen als Emirates en Qatar Airways, die grote orders hebben staan voor het toestel. De eerstgenoemde is reeds de grootse Boeing 777-operator ter wereld en heeft tweehonderd X-generatie-toestellen in het orderboek staan.

‘Berg aan werk’

In september was de verwachting nog dat Boeing het nieuwe model eind 2026 kon leveren. Ook toen al hield topman Kelly Ortberg een slag om de arm. Voor de vliegtuigbouwer is er tot certificatie nog veel werk aan de winkel om alles gereed te hebben. ’Een berg aan werk’, zo omschreef Ortberg het op de Morgan Stanley Laguna Conference, waarReuters aanwezig was.

Behalve imagoschade levert het uitstel ook hoge kosten op. ‘Zelfs een kleine vertraging in de planning van het 777X-programma heeft een behoorlijk grote financiële impact’, aldus de Boeing-topman. Verdere vertraging van het programma jaagt de kosten klaarblijkelijk alleen maar omhoog.