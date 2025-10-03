Delta vliegt in oktober door een “roze wolk”

Gedurende de hele maand oktober zien reizigers de kleur roze terugkomen bij Delta Air Lines. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij doet dat in samenwerking met het Borstkanker Onderzoek Fonds.

Al twintig jaar lang werkt Delta Air Lines samen met het Breast Cancer Research Foundation (BCRF) dat onderzoek doet naar borstkanker. Sinds 2005 heeft de Amerikaanse airline ruim 33 miljoen Amerikaanse dollar (€28 miljoen) opgehaald voor onderzoek naar de ziekte. Met dat bedrag kon de maatschappij ruim 132 projecten en meer dan zeshonderdduizend uren aan onderzoek steunen.

In het jubileumjaar komt de kleur roze, de kleur die wordt geassocieerd met borstkanker, daarom overal terug: van gates op vliegvelden tot vliegtuigcabines, en van medewerkers tot versnaperingen aan boord. Daarmee wil Delta Air Lines laten zien in solidariteit te staan met slachtoffers van de vreselijke ziekte en bij te dragen aan onderzoek.

In Nederland constateren artsen jaarlijks bij ongeveer 18.000 mensen borstkanker; ook bij mannen komt de ziekte voor. Eén op de zeven vrouwen krijgt in haar leven te maken met de ziekte. Het onderzoek heeft al veel veranderd, zo is de overlevingskans de afgelopen decennia significant gestegen. Tegenwoordig is negentig procent van de slachtoffers na vijf jaar nog in leven, terwijl dat zestig jaar geleden nog 52 procent was, aldus gegevens van het KWF.

Special livery

In de twintig jaar waarin Delta al samenwerkt met het BCRF, kwam de airline met veel originele ideeën om haar steun te betuigen. Een van die ideeën dit jaar is het introduceren van bijzondere drankjes aan boord. Passagiers kunnen een “Minute Maid Pink Lemonade”, “Pink Ribbon Refresher” of een “Une Femme Sparkling Rose” bestellen. Honderd procent van de opbrengsten gaat direct naar het BCRF.

In het verleden presenteerde Delta Air Lines meermaals een special livery. Zo kwam de luchtvaartmaatschappij in 2015 met een Boeing 767-400 naar Schiphol omwikkeld door een roze lintje. In 2010 veranderden alle gekleurde elementen van eenzelfde toestel – de staart, de buik van de romp en de motoren – zelfs in een zachtroze kleurtje, in solidariteit met het onderzoeksfonds.