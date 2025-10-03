KLM 737 wijkt vlak voor landing uit

Een KLM Boeing 737 was onderweg van Amsterdam naar München, Duitsland, toen het plotseling moest uitwijken. Het vliegtuig had de landingsprocedure al ingezet.

Na een week vol droneactiviteiten rondom Deense en Noorse luchthavens, duiken de vliegende machines nu ook elders in Europa op. Het vliegveld van München moest daardoor tijdelijk sluiten. De eerste meldingen van drones nabij de luchthaven van München kwamen rond 22:00 uur. Kort daarop, om 22:15 uur, werd het vliegveld daarom gesloten. Het zou die avond niet meer heropenen.

De Duitse federale politie liet weten dat meerdere mensen meldden dat er zich ’s avonds een drone in de buurt van het vliegveld bevond. Later kwamen ook waarnemingen van de machine boven de luchthaven. Het was aanvankelijk onduidelijk of het ging om een enkele drone, of meerdere. Met behulp van helikopters doorzocht de Duitse politie het terrein.

Stuttgart

Als gevolg van de drones werd het vliegveld gesloten en moesten meerdere vluchten uitwijken. Volgens de exploitant zelf zijn 32 vluchten getroffen, zeventien daarvan werden volledig geannuleerd. De andere vijftien weken uit naar de luchthavens van Frankfurt, Stuttgart, Neurenberg en Wenen. Zo ook een KLM Boeing 737 onderweg van Amsterdam naar München.

Het toestel was eerder op de avond met vertraging van Schiphol vertrokken naar de Zuid-Duitse stad. De 737, registratie PH-BXM, had de landingsprocedure reeds ingezet toen de crew besloot uit te wijken naar het Duitse Stuttgart, wat zo’n tweehonderd kilometer ten noordwesten van München ligt. Daar landde de machine een halfuur na de uitwijkprocedure te hebben ingezet.

©FlightRadar24

Vorige week was het Scandinavisch gedeelte van het continent vooral in de ban van drones. Op maandag sloot de luchthaven van Kopenhagen gedurende vier uur het luchtruim wegens de apparaten. Ook woensdag- en donderdagavond was het raak in Aalborg, toen sloten de luchtruimen respectievelijk drie en één uur. Tweemaal moest een KLM-vlucht als gevolg uitwijken.