KLM-partner lanceert langverwachte ‘Business Class’

In 2013 schrapte de maatschappij haar Europese business class (Eurobusiness). Dat werd door velen als een grote fout gezien. Intrede van Air France-KLM zag het tij ten goede keren.

Vanaf deze maand lanceert SAS Scandinavian Airlines een daadwerkelijke Eurobusiness-cabine. Dat houdt in dat passagiers aan boord van narrowbody-toestellen op Europese vluchten voortaan weer een geblokkeerde stoel in het midden kunnen verwachten, porseleinen servies en drinkbekers van glas en een eigen cabine voorin het toestel van de KLM-partner.

De lancering houdt nauw verband met SAS’ bredere kwaliteitsverbetering van haar producten, waaronder uitgebreidere toegang tot lounges verspreid over Europa en Scandinavië. Op 1 oktober voegde de maatschappij ongeveer 35 nieuwe lounges toe binnen haar netwerk, waarmee de Air France-KLM-dochter kwaliteit verzekert, zowel in de lucht als op de grond.

Volgens de Nederlandse Paul Verhagen, CCO bij SAS, zijn klanten blij met de herintroductie. ‘De sterke initiële interesse toont dat onze premium strategie in de smaak valt bij onze klanten. Met de herintroductie van een Europese business klasse leveren wij een premium ervaring zoals men verwacht van een full-service maatschappij. De ruggengraat hiervan is onze focus op operationele excellentie en stipte prestaties.’

Integratie

Kort nadat Air France-KLM een 19,9 procent aandeel kocht in de Scandinavische maatschappij in september 2024, werd bekend dat SAS de Eurobusiness liet terugkeren. Parijs wilde de maatschappij laten integreren in het Trans-Atlantische bondgenootschap wat het bedrijf heeft met Delta Air Lines en Virgin Atlantic. Daar hoort onder andere een Europese businessclass bij.

Bovendien maakte AirFrance-KLM bij de overname alvast de weg vrij voor een controlerend belang in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij. Na twee jaar kan het concern, mocht de interesse bestaan, het aandeel uitbreiden. Aan de top van de Frans-Nederlandse groep bleek al gauw dat die interesse wel degelijk aanwezig is. SAS zou dan een volwaardig onderdeel van de groep zijn.