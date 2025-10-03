Vlucht naar de VS keert boven oceaan om

Een vlucht van American Airlines van Zürich naar Philadelphia is donderdag onverwacht teruggekeerd naar Dublin na een noodsituatie. Vlucht AA93, uitgevoerd met een Boeing 787-9, had al meer dan drie uur gevlogen op een hoogte van 38.000 voet toen de bemanning besloot niet verder naar de eindbestemming te vliegen.

De vlucht vertrok om 11.56 uur vanuit Zürich met een geplande vluchtduur van ongeveer acht uur. Na drie uur vliegen maakte het toestel echter ommekeer en werd koers gezet richting Ierland. Dublin werd gekozen vanwege de nabijheid en de faciliteiten voor internationale noodlandingen. Het toestel landde rond 16.00 uur lokale tijd veilig op Dublin Airport. De Boeing 787-9 had al meer dan drie uur gevlogen toen de bemanning besloot om te keren© Flightradar24.com

Volgens American Airlines raakte niemand gewond en verliep de landing zonder incidenten. De reden voor de terugkeer is nog onbekend. Dergelijke beslissingen worden doorgaans genomen bij technische problemen, medische noodgevallen of andere omstandigheden die de veiligheid van passagiers of bemanning kunnen beïnvloeden.

Na de landing mochten de passagiers het vliegtuig verlaten. Zij werden omgeboekt op andere vluchten naar Philadelphia. Het toestel werd geïnspecteerd door de technische dienst.