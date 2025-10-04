Opnieuw KLM-vlucht dupe van drones

Het vliegverkeer op de luchthaven van het München werd vrijdagavond opnieuw stilgelegd nadat er drones boven het vliegveld waren gezien. Donderdagavond was dat ook al het geval. Daardoor was opnieuw een KLM-vlucht de dupe.

De drones werden door de autoriteiten gesignaleerd toen ze bij de twee start- en landingsbanen van München zouden hebben gevlogen. Vervolgens zouden ze zijn weggevlogen voordat ze konden worden geïdentificeerd. Als gevolg van het incident werd het vliegverkeer van en naar de luchthaven voor de tweede avond op rij stilgelegd. Tientallen vluchten weken uit of werden geannuleerd, waardoor zo’n 6.500 reizigers op het vliegveld strandden. Omdat er vanwege het Oktoberfest bijna geen hotelkamers beschikbaar waren, moesten er ter plekke veldbedden en eten en drinken worden geregeld. Zaterdagochtend werd het vliegverkeer langzaam weer opgestart, later dan eigenlijk de bedoeling was.

Ook KLM-vlucht de dupe

Ook een KLM- en een Lufthansa-vlucht vanaf Schiphol werden de dupe. De KLM-vlucht, KL1859, had vrijdagavond eigenlijk om 21.00 uur moeten vertrekken in de richting van Zuid-Duitsland, maar was vanwege eerdere vertragingen op de dag iets vertraagd. Toen er vervolgens drones werden gemeld en de luchthaven op slot ging, werd de vlucht als gevolg daarvan geannuleerd, bevestigt een woordvoerder van KLM tegenover Up in the Sky. Daardoor ding ook een streep door de vroege ochtendvlucht terug naar Amsterdam, KL1848. Een Lufthansa-vlucht die al wel vanaf Schiphol was vertrokken, moest tijdens de nadering van München een holding pattern in. Daarop week de vlucht uiteindelijk uit naar Stuttgart.

De Lufthansa-vlucht moest vlak voor de landing in München uitwijken © FlightRadar24

Meerdere KLM-vluchten

De geannuleerde vluchten naar en vanuit München, KL1859 en KL1848, zijn niet de enige vluchten van KLM die hinder ondervinden van de recente drone-incidenten bij Europese luchthavens. De dag ervoor, op donderdagavond, was een andere KLM-vlucht al onderweg naar München toen de luchthaven werd platgelegd vanwege drone-activiteiten. Vlak voor de landing moest de 737-crew de nadering afbreken. Daarop besloot de bemanning uit te wijken naar Stuttgart.

Ruim een week eerder zorgden drones voor problemen in Scandinavië. Op maandag sloot de luchthaven van Kopenhagen gedurende vier uur het luchtruim wegens de apparaten. Ook woensdag- en donderdagavond was het raak in Aalborg, toen sloten de luchtruimen respectievelijk drie en één uur. Tweemaal op rij moest daardoor een KLM-vlucht uitwijken: op woensdag naar Billund, de dag erna terug naar Amsterdam. Dat brengt de teller van het aantal KLM-vluchten dat onlangs hinder heeft ondervonden van drones in totaal op 8, terugvluchten meegerekend.