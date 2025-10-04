Ryanair 737 vliegt opmerkelijke driehoek

Dubbel pech voor een Ryanair-vlucht naar Schotland deze week: ondanks meerdere pogingen lukte het landen niet vanwege een storm.

De Boeing 737-800 van Ryanair, registratie 9H-QBD, vertrok tegen het einde van de middag als vlucht FR3418 in de richting van Prestwick, in het zuidwesten van Schotland. Na een vlucht van ruim twee uur begon het toestel aan de nadering van de Schotse luchthaven. Een paar honderd meter boven de baan besloot de bemanning de landing echter af te breken. Vanwege storm Amy, die op dat moment over het noorden van het Verenigd Koninkrijk trok en dit weekend ook in ons eigen land voor hinder zal zorgen, waren er op dat moment windstoten van ruim zeventig kilometer per uur.

Na enkele minuten in een holding pattern boven de kust te hebben gevlogen, ondernam de Ryanair-crew nogmaals een poging, maar ook deze moest worden afgebroken. Vervolgens klom de machine iets en vertrok deze in de richting van de luchthaven van Edinburgh, in de hoop op beter weer. Al gauw bleek dit ijdele hoop te zijn, want ook deze landingspoging werd vanwege de sterke wind geen succes.

De dubbele uitwijk leverde op de kaart een opmerkelijke driehoek op © FlightRadar24

Daarop besloten de Ryanair-vliegers eieren voor hun geld te kiezen en richting Manchester te gaan. Onderweg naar de Engelse luchthaven maakten ze melding van een noodsituatie vanwege het feit dat de 737 inmiddels bijna door de brandstof heen was. Vervolgens kon de machine met prioriteit landen in Manchester.

Niet de enige