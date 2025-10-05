‘Boeing gooit stakend personeel eruit’

Boeing zet stappen om het langdurige arbeidsconflict in St. Louis te doorbreken. Maar in plaats van in te gaan op eisen van de vakbond lijkt het Amerikaanse bedrijf te werken aan plannen om duizenden vervangende werknemers op te leiden. Daarmee lijkt het bedrijf de staking van ruim 3.200 medewerkers te willen uitzitten, in plaats van tegemoet te komen aan hun wensen.

Acht weken staking

De staking loopt al sinds begin augustus, nadat werknemers in de defensiedivisie van Boeing een door het bedrijf voorgesteld contract massaal hadden afgewezen. Zij eisten betere loonvoorwaarden en garanties voor pensioen en ziektekosten. De vakbond kwam met een eigen voorstel, dat door meer dan negentig procent van de leden werd gesteund. Boeing wees dat van de hand.

Sindsdien ligt de productie in de fabrieken in de regio St. Louis grotendeels stil. Het gaat om assemblage en onderhoud van militaire vliegtuigen en munitie. Omdat de Amerikaanse overheid veel van deze projecten vooraf betaalt, ondervindt Boeing vooralsnog beperkt financiële schade.

Opleiden van vervangers

Volgens een interne memo zou Boeing nieuwe werknemers willen rekruteren en opleiden om het werk van de stakers over te nemen, meldt Reuters. Ook zou het bedrijf onderzoeken of bepaalde onderdelen kunnen worden uitbesteed. Voor de bond is dit een provocatie: de opleiding en veiligheidschecks die nodig zijn voor de complexe werkzaamheden kunnen maanden in beslag nemen.

Politieke druk

De druk op Boeing neemt toe. Amerikaanse senatoren riepen het bedrijf deze week op een einde te maken aan de staking en het gesprek met de vakbond te hervatten. Zij wijzen op de risico’s voor de defensie-industrie en de oplopende spanningen in de regio. Zo riep de bekende senator van Vermont Bernie Sanders deze week in een brief Boeing-CEO Kelly Ortberg op ‘het juiste te doen’ en een ‘eerlijk contract te tekenen’.

Voorlopig lijkt Boeing echter niet van plan zijn voorstel aan te passen. Daarmee groeit de kans dat het conflict nog geruime tijd zal voortduren.