Nieuwe airline wil met 777’s naar Europa 

Al vijf jaar lang staan twee Boeing 777’s in de kleuren van Air Zimbabwe te wachten op de luchthaven van Harare, Zimbabwe. Nu wil een nieuwe airline ze inzetten op routes naar Europa.

De machines kwamen in 2020 in de vloot van Air Zimbabwe, dat verder over een vijftal narrow-bodies en twee Boeing 767-200’s beschikt. Echter, de Zimbabwaanse airline zette de twee 777-200’s, registraties Z-RGM en Z-NBE, nooit in op haar routes. Al die tijd stonden ze te wachten op het vliegveld van Harare totdat ze eindelijk weer in gebruik genomen zouden worden.

Om de noodlijdende airline te verlossen verkocht Air Zimbabwe de twee toestellen in juni dit jaar. Volgens het portaal News Aero wil een nieuwe startup met de naam Transvaal Africa Airlines (TAA) de twee machines in gebruik gaan nemen. TAA-medeoprichter en baas Patson Moyo bevestigde dit tegenover CH Aviation en zei dat ze naast de twee 777’s ook een Boeing 737-conversievrachtschip willen exploiteren.

De nieuwe startup werkt nu samen met Boeing aan een bedrijfsplan. TAA staat tevens in contact met de Zimbabwaanse luchtvaartautoriteit CAAZ om de certificatie voor elkaar te krijgen. Volgens News Aero werd de maatschappij al in 2022 opgericht en kreeg het reeds in 2024 haar eerste goedkeuringen. Lancering van operaties staat gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar.

Als het zover komt, is de maatschappij onder andere van plan verschillende bestemmingen in Europa aan te doen. Topman Moyo zei in januari van dit jaar te kijken naar steden als London en Berlijn als mogelijke opties. Ook heeft de airline plannen voor bestemmingen in Afrika en Azië, waaronder Kaapstad, Lagos, Dubai en Shanghai.

Malaysia Airlines

De twee Boeing 777-200’s komen oorspronkelijk bij Malaysia Airlines weg. De airline stopte in 2016 met haar triple sevens als onderdeel van een herstructureringsplan. Het ‘nieuwe’ Malaysia bouwde zich regionaal opnieuw op. Na de aanslag op MH17 en de verdwijning van MH370 ging de maatschappij failliet. Deze herstructurering had een aantal grote gevolgen. Intercontinentale routes werden veelal afgestoten, net als de toestellen die daar voor nodig waren.