Storm zorgt voor spannende landingen op Schiphol | Video

Storm Amy zorgt dit hele weekend al voor veel hinder en tientallen vluchtannuleringen op Schiphol. Maar voor de piloten op vluchten die wel doorgaan zorgt dit soort stormachtig weer juist voor een uitdaging. De afgelopen weken waaide het geregeld hard op Schiphol, en dat levert altijd mooie beelden op. Van indrukwekkende vliegkunsten tot wiebelende finals en spannende crosswind-landingen: speciaal voor dit weekend een compilatie van storm op Schiphol.

Beelden uit september, video: PilotSanderHD

Eerste beelden van Schiphol tijdens storm Amy, video: Epic Aviation Scenes

Beelden uit september, video: AmsterdamAviationYT

Hoe piloten omgaan met stormachtig weer

Stormachtig weer hoort er zeker in dit seizoen bij. Piloten en luchtvaartmaatschappijen bereiden zich daar zorgvuldig op voor: het operationele centrum van een airline analyseert van tevoren welke vluchten naar verwachting wel en niet door kunnen gaan. Als het nodig is wordt een aantal vluchten uit voorzorg geannuleerd. Vliegers nemen bovendien vaak extra brandstof mee, zodat ze kunnen uitwijken naar een andere luchthaven als het nodig is.

Tijdens de nadering vertrouwen piloten op uitgebreide training en ervaring. Op luchthavens als Schiphol zijn zij gewend om met stevige zijwind te landen. Daarbij gebruiken ze de zogenoemde crab-techniek: het toestel wordt iets in de wind gedraaid zodat het recht over de baan blijft. Pas vlak voor de landing wordt het vliegtuig weer rechtgetrokken. Als de windvlagen te sterk zijn of de nadering onstabiel voelt, kiezen piloten zonder aarzeling voor een go-around. Daarop volgt een nieuwe poging of een uitwijk naar een andere luchthaven.

De beelden van wiebelende toestellen op de landingsbaan zien er spectaculair uit, maar voor piloten zijn dit gecontroleerde situaties. Veiligheid staat altijd voorop – ook als de wind met kracht over de Polderbaan blaast.