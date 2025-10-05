Tientallen vluchten vanaf Schiphol geannuleerd

Zaterdag 4 oktober annuleerden maatschappijen tientallen vluchten vanaf Schiphol. De oorzaak hiervan lag bij storm Amy die over het land heen raasde.

Vrijdagavond al meldde KLM dat ze zaterdag vele vluchten zou annuleren vanaf Schiphol vanwege het onstuimige weer. Storm Amy is een overblijfsel van de orkaan Humberto, die langs de oostkant van de Noord-Amerikaanse kust raasde. De storm bracht windvlagen met zich mee met snelheden van tot wel 100 kilometer per uur boven Noord-west Nederland.

Als gevolg daarvan annuleerde KLM vele tientallen vluchten. Vooral vluchten naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar storm Amy aanzienlijk krachtiger is, waren de dupe. Bestemmingen in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Spanje, Portugal, Frankrijk en Zwitserland ontkwamen evenmin aan het lot. In totaal werden bijna zeventig retourvluchten van en naar Schiphol geannuleerd.

Niet alleen de regionale vluchten van KLM moesten eraan geloven. Ook vlucht KL622 vanuit Atlanta, Verenigde Staten, naar Schiphol werd geannuleerd. Tevens gingen andere vluchten vanuit onder meer Calgary, Canada, en Marsa Alam, Egypte, niet door. KLM liet desgevraagd weten dat het meerendeel van de geannuleerde vluchten door haarzelf zou worden uitgevoerd.

KLM adviseert reizigers om, ook vandaag nog, de website of de app regelmatig in de gaten te houden. Passagiers die de dupe zijn van geannuleerde vluchten zijn omgeboekt naar latere vluchten.

Spectaculaire beelden

Hoewel de storm bij velen tot stress en kopzorgen leidde, was een aantal luchtvaartliefhebbers in hun nopjes. Een heftige storm als deze leidt vaak tot spectaculaire beelden, zo ook in Dublin, Ierland. Daar probeerde een Turkish Airlines Airbus A321neo in de wind te landen. Toch lukte het niet helemaal en stuiterde het toestel van de baan waarna het een go-around moest maken. De situatie leverde desalniettemin spectaculaire beelden op.