Aeroflot-dochters krijgen opmerkelijke Boeing-levering

De Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot heeft naar verluidt plannen om acht Boeing-vrachttoestellen te ontmantelen. De onderdelen van de vliegtuigen wil de airline gebruiken voor haar passagiersvloot. De Boeings zijn mogelijk afkomstig van Volga Dnepr Airlines, een Russische passagiers-, charter- en vrachtmaatschappij.

Via leaseovereenkomsten worden zes Boeing 737-800BCF-toestellen en twee Boeing 747-400’s overgedragen aan de dochterondernemingen van Aeroflot, Pobeda en Rossiya Airlines.

Eerste bekende geval van ‘onderdelenvliegtuigen’

Het zou het eerste bekende geval zijn van een Russische passagiersluchtvaartmaatschappij die vrachttoestellen aanschaft met het specifieke doel ze te demonteren voor reserveonderdelen. Het onderstreept de toenemende druk op de Russische luchtvaartsector. De branche heeft moeite om westerse vliegtuigen operationeel te houden onder internationale sancties.

Sancties beperken toegang tot vliegtuigen en onderdelen

Voor de invasie van Rusland in Oekraïne in 2022 werd geschat dat het land tussen de 1.500 en 1.800 westerse commerciële vliegtuigen exploiteerde. Na het opleggen van sancties door de Verenigde Staten en de Europese Unie verloren Russische exploitanten de toegang tot nieuwe vliegtuigen, reserveonderdelen en onderhoud. Hierdoor zijn airlines gedwongen om alternatieve en vaak onofficiële oplossingen te zoeken om hun toestellen operationeel te houden.

Het ontmantelen van vliegtuigen voor hergebruik van onderdelen wordt steeds gebruikelijker. Voor onderdelen die via onofficiële kanalen worden aangeschaft, ontbreken vaak de fabrieksgarantie en een gedocumenteerde onderhoudsgeschiedenis. Dit roept zorgen op over de veiligheid en betrouwbaarheid ervan.





