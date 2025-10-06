Air France-KLM-aanstelling baart grote opzien

Air France-KLM benoemt Oltion Carkaxhija als operationeel directeur van de groep. Volgens ingewijden gaat het concern meer vaart zetten achter de integratie van KLM en SAS.

De functie bestond eerder niet bij Air France-KLM maar voortaan is Carkaxhija de operationeel directeur van de groep. De voormalig directeur strategie, netwerk en vlootplanning van Air Canada is een vertrouweling van topman Ben Smith. Hij is al regelmatig in Amstelveen te vinden, waar hij eens in de twee weken spreekt met de directie van KLM.

De aanstelling is volgens Air France-KLM een onderdeel van een interne verschuiving. Ingewijden melden tegenover De Telegraaf dat het concern flinke stappen wil zetten naar centrale aansturing, naar voorbeeld van Lufthansa, dat recentelijk ook met een dergelijke aansturing is gestart. Daarmee verschuift de macht van de directie van luchtvaartmaatschappijen naar het zogeheten executive committee in Parijs.

KLM spreekt tegen dat er macht verdwijnt naar Parijs. Volgens de maatschappij is er ‘uitdrukkelijk geen sprake’ van een machtsverschuiving. Hoewel de airline niet ontkent dat er mogelijk adviesplichtige punten opkomen waaraan KLM moet voldoen, zegt het bedrijf er ‘scherp op toe te zien’ dat het zeggenschap in Amstelveen blijft.

Onrustig

Hoewel het hoofdkantoor in Amstelveen de gemoederen probeert te sussen, is de verwachting dat Carkaxhija zich rechtstreeks gaat mengen in de gang van zaken bij KLM. Volgens de ingewijden blijft de huidige operationeel directeur bij KLM, Maarten Stienen, aan boord, maar hij speelt binnenkort een veel minder belangrijke rol binnen het bedrijf.

Bij KLM blijft het dan ook onrustig. Medewerkers van het bedrijf, dat op dit moment überhaupt al door een onstuimige periode gaat met meerdere stakingen in korte tijd, hebben maar weinig vertrouwen in de woorden uit Parijs. Het wantrouwen wordt onder meer versterkt door de zorg dat het concern overstapreizigers uit Amerika via Kopenhagen laat reizen ten koste van Schiphol.