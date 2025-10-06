Emirates daagt Airbus en Boeing uit

Emirates heeft vliegtuigbouwers Airbus en Boeing opgeroepen om het ontwikkelproces van grotere passagiersvliegtuigen van de volgende generatie te versnellen. De luchtvaartmaatschappij wil grotere versies van de 777X en de A350 om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar capaciteit.

Daarnaast pleit de maatschappij ook voor een gemoderniseerd viermotorig vliegtuig, zoals een potentiële A380neo, om aan de toekomstige vraag te voldoen.

Nieuwe tweemotorige reus: de 777-10

Volgens Emirates zullen de huidige widebody-modellen, zoals de 777-9 en A350-1000, op de lange termijn niet voldoen aan de behoeften van de operatie van de airline. De luchtvaartmaatschappij heeft daarom een langere 777-10 voorgesteld, die afhankelijk van de cabine-indeling plaats kan bieden aan meer dan 400 passagiers. Als het model daadwerkelijk wordt geproduceerd, zou het het grootste tweemotorige passagiersvliegtuig ter wereld worden.

Modernisereing van de A380

Emirates blijft de grootste exploitant van de A380-800, na meer dan 100 van de Superjumbo’s besteld te hebben. Volgens Tim Clark, president van Emirates, is het maximaliseren van het aantal passagiers cruciaal voor de hub van de luchtvaartmaatschappij in Dubai, waar luchthavenslots beperkt zijn. Clark liet weten dat grotere vliegtuigen zouden helpen om het meeste uit beperkte infrastructuur te halen.

Clark stuurde onlangs concepttekeningen voor een vernieuwde A380 naar Christian Scherer, CEO van de commerciële vliegtuigactiviteiten van Airbus, volgens Aviation Week. Het voorgestelde ontwerp zou tot 25 procent efficiënter zijn in vergelijking met het huidige model.