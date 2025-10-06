Paniek aan boord: passagier eet eigen paspoort op

Een Ryanair-vlucht van Milaan naar Londen Stansted moest uitwijken naar Parijs nadat twee passagiers zich vreemd begonnen te gedragen. De ene persoon begon zijn paspoort op te eten, terwijl de andere probeerde het zijne door het toilet te spoelen. Medepassagiers beschreven het als ‘de meest angstaanjagende vijftien minuten van mijn leven.’

Paniek aan boord

‘Niemand aan boord wist wat er aan de hand was, deze mensen gedroegen zich raar,’ vertelde een anonieme getuige aan de Daily Star. ‘Het personeel werd op de hoogte gebracht en ging kijken wat er aan de voorkant van het vliegtuig aan de hand was. Plotseling veranderde de hele stemming, niemand aan boord wist wat er aan de hand was,’ aldus de getuige.

Volgens de reiziger scheurde een van de mannen de pagina’s uit zijn paspoort en ze op. De andere man liep naar de andere kant van het vliegtuig om zijn paspoort door het toilet te spoelen. Om hem tegen te houden, bonkte een stewardess op de deur en vroeg hem deze te openen, maar de tweede man luisterde niet.

Omleiding naar Parijs

Omdat de situatie niet te sussen was, werd besloten uit te wijken naar de Franse hoofdstad. Daar arresteerde de Franse politie de twee passagiers. Het vliegtuig mocht later zijn weg vervolgen naar Londen.




















