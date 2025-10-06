Ryanair-topman haalt uit naar collega-airlines

In een interview met de Italiaanse krant Corriere Della Sera heeft Ryanair-CEO Michael O’Leary sterke uitspraken gedaan over collega-luchtvaartmaatschappijen in Europa. Volgens de topman zou Wizz Air ‘geen toekomst hebben’ en zou easyJet worden opgesplitst en in delen overgenomen.

Zijn uitspraken kwamen na het recente faillissement van de IJslandse budgetvlieger Play Airlines en een deel van het Zweedse Braathens. ‘Ja, er zullen meer faillissementen zijn voor Kerstmis,’ beweert O’Leary. ‘Het probleem in Europa is dat veel luchtvaartmaatschappijen doen alsof ze goedkoop zijn, maar ze opereren onder een dure structuur.’

De toekomst van Wizz Air

‘Ik denk niet dat Wizz Air de komende weken zal instorten, maar ik denk dat het onvermijdelijk is dat het op een gegeven moment zal falen of door iemand zal worden overgenomen,’ verklaarde hij.

O’Leary beschuldigt Wizz Air ervan zijn eigen toekomst in gevaar te brengen door middel van complexe financiële transacties. “Tijdens Covid verkochten ze hun vliegtuigen en leaseden ze tegen hoge tarieven (…) In de afgelopen vijf jaar heeft Wizz winst geboekt van deze transacties op hun rekeningen, als een soort Ponzi-schema.’ Volgens hem was dit model afhankelijk van een groei die nu is gestopt, waardoor de luchtvaartmaatschappij in een kwetsbare positie terechtkwam.

EasyJet als overnameprooi

O’Leary’s analyse stopte niet bij Wizz Air. Hij ging ook in op de toekomst van easyJet. Hoewel hij verduidelijkte dat het niet in onmiddellijke financiële problemen zit, maakt de stagnatie het een doelwit. ‘Op middellange termijn denk ik dat Air France-KLM de activiteiten van easyJet in Parijs en Zwitserland zal kopen. En misschien koopt British Airways die in Gatwick’, voorspelde hij.











