Staking sluit populaire luchthavens voor Nederlanders

De luchthaven van Charleroi sluit op dinsdag 14 oktober de deuren vanwege een landelijk aangekondigde staking. Vakbonden uiten hun onvrede over nieuw beleid.

Op 14 oktober vindt er in heel België een staking plaats. Vanwege het neerleggen van het werk is er onvoldoende personeel aanwezig op de vakantieluchthaven. Daarom heeft het vliegveld van Charleroi besloten alle operaties stil te leggen. Gedupeerde passagiers worden, aldus de luchthaven, omgeboekt door hun airline of ze krijgen hun geld terug.

Charleroi ligt niet ver van de Belgische hoofdstad Brussel, waardoor het ook onder Nederlandse reizigers een populaire vertrekdestinatie is. Vooral low-cost-maatschappijen als Ryanair en Wizz Air maken gebruik van de vakantieluchthaven. In combinatie met de lagere, Belgische vliegtaksen en goedkopere parkeerkosten is het een budgetvriendelijk vliegveld.

Zaventem

De Belgen leggen dinsdag 14 oktober het werk neer uit onvrede over het Belgische regeringsbeleid. De Belgen moeten flink bezuinigen wegens het uit de hand gelopen begrotingstekort. Daarbij zijn vooral openbare diensten als veiligheid, zorg, onderwijs en het openbaar vervoer het slachtoffer.

Niet alleen Charleroi wordt geraakt door de staking op 14 oktober, ook de andere luchthaven van Brussel, Zaventem, sluit die dag haar deuren vanwege de actiedag. Het vliegveld maakte dat eerder vorige week bekend en vraagt passagiers die dag niet naar het vliegveld te komen. Het is al de zesde keer dit jaar dat vakbonden het werk neerleggen.

De luchthaven benadrukt dat de actie grote impact heeft op de luchthaven en haar luchtvaartmaatschappijen. ‘En dat terwijl deze acties gericht zijn tegen het beleid en de maatregelen van de federale overheid. De nationale manifestaties treffen dit jaar in totaal al 250.000 passagiers en kosten de Belgische economie in totaal 150 miljoen euro. (…) Brussels Airport betreurt de impact van deze nationale vakbondsactie op haar passagiers enorm’, klinkt het.