Boeing en Airbus temperen verwachtingen over opvolgers 737 en A320

Tijdens een internationale bijeenkomst in Praag hebben topmanagers van Boeing en Airbus de verwachtingen getemperd over de tijdlijn waarop ze de opvolgers voor de 737 en A320 ontwikkelen. Beide fabrikanten benadrukken dat een nieuw model pas in beeld komt als er aanzienlijke verbeteringen in prestaties en efficiëntie mogelijk zijn.

Eind september werd gemeld dat Boeing in een vroeg stadium lijkt te werken aan een opvolger van de 737. Maar Darren Hulst, vicepresident marketing bij Boeing, verklaarde tijdens het ISTAT-evenement dat de lancering van een nieuw vliegtuig “nog ver weg” is, meldt Reuters. ‘We kijken voortdurend naar nieuwe technologie, maar we staan niet op het punt om een nieuw toestel te lanceren’, aldus Hulst.

Airbus, dat momenteel beter verkoopt dan Boeing, liet een vergelijkbaar geluid horen. François Collet, hoofd Trading & Asset Management bij Airbus, zei dat een nieuw vliegtuig een efficiëntieverbetering van 25 tot 30 procent moet opleveren. ‘Dat zal nog wel even duren’, aldus Collet.

De huidige narrowbody-jets, Boeings 737-serie en de Airbus A320-familie, dateren van decennia geleden, maar kregen zo’n tien jaar geleden een update met zuinigere motoren. De vraag naar deze toestellen blijft wereldwijd groot, mede door de groei van het korte- en middellangeafstandsvliegen.

Boeing kampt ondertussen met aanzienlijke uitdagingen. Het bedrijf draagt nog altijd een schuldenlast van zo’n vijftig miljard dollar als gevolg van de 737 MAX-crisis en meerdere nieuwe toestellen moeten nog gecertificeerd worden, waaronder 737 MAX-varianten en de 777-9. De certificering van de 777X is bovendien onlangs uitgesteld tot 2027, wat de totale vertraging op zeven jaar brengt. Hulst benadrukte dat het afronden van lopende projecten nu de hoogste prioriteit heeft.