Boeing wacht op groen licht

Vliegtuigbouwer Boeing bereidt zich naar verluidt voor om het huidige limiet voor de productie van de populaire 737 MAX-toestellen te verhogen van 38 naar 42 vliegtuigen per maand. Het ophogen zou deze maand al kunnen plaatsvinden.

Productie opschroeven

Volgens persbureau Bloomberg, die refereert naar bronnen die bekend zijn met de plannen van het bedrijf, is Boeing van plan het limiet van 42 toestellen per maand ongeveer zes maanden vol te houden. Hiermee zou het ervoor willen zorgen dat de monteurs en leveranciers niet te veel onder druk komen te staan door elke week een extra Boeing 737 MAX te produceren.

Daarna bereidt het bedrijf zich voor om de productiesnelheid in april 2025 en eind 2026 opnieuw verder te verhogen, aldus anonieme bronnen. Gecombineerd zouden deze veranderingen de productie tegen het einde van volgend jaar mogelijk kunnen opschroeven naar ongeveer 53 vliegtuigen per maand.

Toestemming van FAA nodig

Om de productie te verhogen, heeft Boeing nog altijd toestemming nodig van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. De vliegtuigbouwer moet kunnen aantonen dat de fabrieken bij Seattle de hogere output aankunnen zonder concessies te doen aan de kwaliteit en veiligheid.

Het huidige limiet van 38 vliegtuigen werd begin 2024 door de FAA opgelegd na een incident op 5 januari 2024, toen een deurpaneel kort na het opstijgen losraakte van een Alaska Airlines 737 MAX 9.





















