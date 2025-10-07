IndiGo van Elbers start al binnenkort nieuwe Europese route

De groei van het IndiGo van voormalig KLM-topman Pieter Elbers blijft maar doorgaan. De maatschappij opent opnieuw een nieuwe route naar Europa. De eerste vlucht vertrekt over drie weken.

Op 26 oktober stijgt een Boeing 787-9 met een hybride IndiGo-livery op vanaf Mumbai, India onderweg naar London Heathrow, Verenigd Koninkrijk. Voortaan vliegt de maatschappij dagelijks op en neer vanuit Mumbai naar de Britse hoofdstad. Daarnaast start de Indiase airline halverwege november met vier wekelijkse vluchten vanuit New Delhi naar Manchester.

De nieuwe route is opmerkelijk. Het is de eerste Europese route naar de hub van een niet-SkyTeam-lid, in tegenstelling tot Manchester (Virgin Atlantic), Amsterdam (KLM) en Kopenhagen (SAS). Opmerkelijker nog is de korte lanceringsdatum, slechts drie weken na de bekendmaking. Dat geeft IndiGo betrekkelijk weinig tijd om klanten te werven.

Voor haar Europese routes gebruikt de Indiase maatschappij Boeing 787-9’s die ze leaset van Norse Atlantic. Op dit moment beschikt IndiGo over twee van deze toestellen, registraties LN-FNC en LN-LNR. Binnenkort komt daar een derde toestel bij, aldus gegevens van planespotters.net. Dit vliegtuig draagt ook een Noorse registratie: LN-FNB.

Explosieve groei

De laatste maanden komt IndiGo veel in het nieuws, met name vanwege de explosieve groei van de luchtvaartmaatschappij. In de afgelopen maanden startte de airline meerdere nieuwe routes naar Europa, Zuidoost Azië en zelfs China. Vluchten waren vijf jaar lang opgeschort tussen India en China wegens de gespannen relaties tussen beide landen. IndiGo is de eerste maatschappij die weer routes naar China aanbiedt.

Om haar explosieve groei te ondersteunen plaatste IndiGo onder leiding van voormalig KLM-topman Pieter Elbers enorme orders. Zo bestelde de airline in het voorjaar van 2023 vijfhonderd toestellen uit de Airbus A320-familie, waaronder de A321XLR, waarvan het eerste exemplaar eind 2025 wordt verwacht. Bovendien staat er een order voor zestig A350’s te boek bij Airbus.