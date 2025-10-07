KLM viert 106e verjaardag mét nieuw huisje

KLM viert vandaag haar 106e verjaardag met de onthulling van een nieuw Delfts blauw huisje: Villa Rameau, de voormalige kosterswoning naast de Pieterskerk in Leiden. De locatie is historisch bijzonder — hier verbleven de Pilgrims twaalf jaar voordat zij in 1620 met de Mayflower naar Amerika vertrokken.

Van Pilgrims tot joint-venture

De reis van de Pilgrims markeerde het begin van een blijvende trans-Atlantische band tussen Nederland en de Verenigde Staten. Die band zet KLM al 106 jaar voort. Als oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog onder haar oorspronkelijke naam opereert, speelt KLM een sleutelrol in de verbinding tussen Europa en de VS. Binnen de joint venture met Delta Air Lines vervoert KLM jaarlijks miljoenen passagiers tussen Europa en vijftien Amerikaanse bestemmingen — een bijdrage aan de economie en welvaart aan beide zijden van de oceaan.

“Met de onthulling van Villa Rameau als ons 106e Delfts blauwe huisje vieren we niet alleen onze verjaardag, maar ook de kracht van verbinding en veerkracht,” zegt Marjan Rintel, president-directeur van KLM. “Deze waarden kenmerken zowel de geschiedenis van het huisje en de Pilgrims, als de identiteit van KLM. Al 106 jaar bouwen we aan wereldwijde connectiviteit. Juist in deze roerige tijden benadrukt dit huisje het belang van verbondenheid.”

Huisje 106 in Leiden © KLM

Leidse geschiedenis als inspiratie

Villa Rameau, tegenwoordig de thuisbasis van het Leiden American Pilgrim Museum, heeft een rijke en symbolische geschiedenis. De Pilgrims vierden er hun eerste oogstfeest, geïnspireerd op het Leidens Ontzet — een traditie die later uitgroeide tot het Amerikaanse Thanksgiving. Tijdens de Tweede Wereldoorlog speelde de familie Rameau, toen bewoners van het pand, bovendien een actieve rol in het Leidse verzet.

Volgens burgemeester Peter Heijkoop van Leiden is het een eer dat het pand nu deel uitmaakt van de iconische KLM-huisjesserie. “Villa Rameau vertelt een belangrijk deel van het Leidse verhaal, van de Pilgrims tot het verzet,” zegt hij. “We zijn trots dat dit verhaal via KLM wereldwijd onder de aandacht wordt gebracht.”

Over de KLM-huisjes

Sinds de jaren vijftig reikt KLM Delfts blauwe miniatuurhuisjes gevuld met Bols Jenever uit aan World Business Class-passagiers op intercontinentale vluchten. Elk huisje is een replica van een historisch gebouw in Nederland of daarbuiten. Sinds 1994 loopt het aantal huisjes gelijk met de leeftijd van de luchtvaartmaatschappij: elk jaar op 7 oktober, de verjaardag van KLM, wordt een nieuw exemplaar onthuld.