Nederland krijgt er partner bij in aanschaf militair vliegtuig

Zweden is sinds gisteren officieel partner van Nederland en Oostenrijk bij de aanschaf van de Embraer C-390. Een officiële overeenkomst hiervoor werd gisteren ondertekend op de Zweedse luchtmachtbasis Uppsala. Naast de Zweedse minister van Defensie Pål Jonson was ook Gijs Tuinman, Nederlands demissionair staatssecretaris van Defensie, hierbij aanwezig.

De samenwerking met Nederland en Oostenrijk is voor de Zweden gunstig, omdat ze in een bestaande overeenkomst instappen. Zo kunnen de nieuwe transportvliegtuigen relatief geleverd worden. Met de geplande aanschaf van vier C-390-machines komt de vervanging van de verouderde C-130H Hercules-transportvliegtuigen snel dichterbij. De Zweedse luchtmacht beschikt nu over een vloot van zes Herculessen, waarvan de oudste ruim 55 jaar oud is.

“Met zijn capaciteit zal de C-390 een sleutelrol spelen bij het versterken van de nationale en internationale missie en paraatheid van Zweden in turbulente tijden”, aldus minister van Defensie Pål Jonson. Toch zal de Zweedse luchtmacht nog even geduld moeten hebben voordat de eerste C-390 wordt afgeleverd. In 2027 wordt het eerste toestel in Zweden verwacht. Tot die tijd blijft de Hercules het werkpaard van de Zweedse militaire transportvloot.