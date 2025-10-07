Nieuwe ‘vlieg-fabriek’ in Nederland

Nederland krijgt er een fabriek bij waar men onbemande voertuigen en bijbehorende technologie bouwt. De fabriek van het voormalige VDL Nedcar wordt de productielocatie voor drones, onbemande tanks en batterijen.

Dat meldde het ministerie van Defensie afgelopen maandag. In de zomer maakte demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans (VVD) reeds bekend dat de voormalige fabriek van VDL Nedcar in Born door Defensie wordt gehuurd. Defensie huurt 120.000 vierkante meter van de voertuigenfabriek voor een periode van tenminste tien jaar.

Defensie wil er onder andere aan de slag met drones van het bedrijf DeltaQuad, onbemande tanks van Milrem en batterijen voor drone-techniek van Tulip Tech. Het Estse bedrijf DeltaQuad bouwt drones voor zowel de Nederlandse als de Oekraïense luchtmacht evenals Milrem, dat met honderdvijftig TheMIS UGV-onbemande tanks bijdraagt aan een steunpakket voor Oekraïne.

Meer contracten

Demissionair minister van Defensie Ruben Brekelmans beweert dat de vestiging van deze bedrijven een belangrijke stap is voor de ontwikkeling van de Nederlandse krijgsmacht; het geeft een impuls aan de defensie-industrie. ’Dit nieuwe vlaggenschip van onze defensie-industrie is in volle vaart’, schrijft de VVD-minister op LinkedIn.

Bovendien zorgt de heropening van de fabriek voor een bijdrage aan de economie. Het terrein van VDL werd tot maart 2024 nog geëxploiteerd door VDL, die daar auto’s voor BMW produceerde. Toen het bedrijf moest sluiten verloren velen hun baan. Volgens de minister biedt de nieuwe fabriek werk aan honderden werknemers in Nederland.

De minister verwacht dat ook de komende maanden meerdere contracten getekend zullen worden. Volgens hem is dit nodig om ‘Oekraïne te blijven steunen en Rusland af te kunnen schrikken’. Daarvoor is volgens hem ‘opschalen van defensie-productie nodig. Daarbij gaat het om innovatie én industrialisatie, om snelheid én schaal.’