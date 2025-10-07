Opnieuw zorgen om Boeing 787’s Air India

Een Boeing 787-8 van Air India heeft zaterdag tijdens de landing te maken gekregen met het onverwachte uitklappen van de zogenoemde Ram Air Turbine (RAT). Op videobeelden is te zien hoe de crew, ondanks het voorval, het toestel veilig wist te landen op de luchthaven van Birmingham.

Problemen met de Ram Air Turbine

Een Ram Air Turbine is een kleine turbine die in een vliegtuig wordt geïnstalleerd en gebruikt wordt als alternatieve of noodbron voor hydraulische of elektrische stroom. De RAT wekt stroom op uit de luchtstroom op basis van de snelheid van het vliegtuig en is aangesloten op een elektrische generator of op een hydraulische pomp. Moderne vliegtuigen maken alleen in noodgevallen gebruik van de RAT: bij het uitvallen van hydraulische systemen of na het uitvallen van de elektrische stroomvoorziening. In deze gevallen drijft de RAT vitale systemen aan, zoals de vluchtcontrole of cruciale instrumentatie-, navigatie- en communicatieapparatuur.

Dat de turbine tijdens de laatste fase van de nadering, op slechts 150 meter boven de grond, werd geactiveerd, was opmerkelijk omdat alle motor-, elektrische en hydraulische systemen volgens de luchtvaartmaatschappij normaal bleven werken.

Flinke gevolgen

Na de landing werd de geplande terugvlucht geannuleerd. Het toestel stond maandag nog steeds op de grond in Birmingham.

Pilotenvakbond Federation of Indian Pilots (FIP) heeft inmiddels de Indiase luchtvaartautoriteit (DGCA) opgeroepen om alle Boeing 787’s in het land te controleren. Volgens de vakbond registreerde het bewakingssysteem van het vliegtuig een storing in de zogenoemde Bus Power Control Unit (BPCU), wat het uitklappen van de Ram Air Turbine mogelijk veroorzaakte.

Het vooval levert extra zorgen op, aangezien in juni van dit jaar bij een crash van een Air India-toestel in de buurt van Ahmedabad eveneens sprake was van het onverwachte uitklappen van de RAT. Opvallend genoeg ging het toen ook om een Boeing Dreamliner 787-8.



