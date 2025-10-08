Europese maatschappij zwaait Boeing 757 uit

De Duitse chartermaatschappij Condor stopt met het gebruik van de Boeing 757. De grote narrowbody wordt nog dit jaar uitgefaseerd.

De Duitse Lufthansa-dochter Condor stopt met de inzet van de Boeing 757. Condor nam begin jaren negentig de Boeing 757 in gebruik. De eerste twee 757-200’s werden gehuurd van Monarch Airlines, later volgden meer eigen toestellen. Met een order van twaalf 757-300’s was Condor in 1996 zelfs de eerste klant van de grotere variant. Sinds 1999 maakten ze deel uit van de vloot.

Na ruim 25 jaar komt er nu een einde aan dit tijdperk. Eind september werd de D-ABOJ al uitgefaseerd, begin november volgen de zes overgebleven 757-300’s. Tot die tijd voert Condor nog enkele lijndiensten uit waaronder de allerlaatste 757-vlucht vanaf Düsseldorf naar Mallorca op 29 oktober. Het officiële afscheid vindt plaats op 5 november, met een retourvlucht Frankfurt-Wenen. De gratis tickets waren razendsnel vergeven.

Op naar Wales; einde oefening?

Daarna vertrekken de toestellen naar St. Athan in Wales. Daar worden ze opgeslagen en voorbereid om terug te keren naar leasemaatschappij Crestone Air Partners. Wat er vervolgens mee gebeurt, is nog onduidelijk. Het lot van eerder uitgefaseerde 757’s laat echter zien dat de mogelijkheden beperkt zijn. Sinds 2020 nam Condor al acht 757-300’s uit dienst. Vier daarvan staan in Spanje en Wales opgeslagen, terwijl de andere vier zijn overgenomen door de Oekraïense chartermaatschappij Skyline Express. Twee daarvan staan momenteel aan de grond in Kyiv vanwege de oorlog.