Passagier probeert uit taxiënde 737 te stappen

Een passagier aan boord van United Airlines-vlucht UA788 vanuit Indianapolis probeerde zondagavond een vliegtuigdeur te openen tijdens het taxiën op de luchthaven van Houston. De poging mislukte omdat hij de deur niet geopend kreeg, maar de man wist wel de noodglijbaan van de Boeing 737-800 te activeren.

Hierdoor werd het toestel tijdelijk buiten dienst gesteld en ontstond vertraging voor de overige passagiers. De politie van Houston arresteerde de passagier en bracht hem voor medisch onderzoek naar het ziekenhuis.

De overige passagiers en werden met bussen naar de terminal gebracht. Niemand raakte gewond bij het incident.

Vliegtuigdeuren op de grond

Vliegtuigdeuren zijn tijdens de vlucht vergrendeld door het drukverschil tussen de cabine en de buitenlucht. Op kruishoogte bedraagt dat verschil meer dan 2 psi (ongeveer 0,14 bar), waardoor het fysiek niet mogelijk is de deuren te openen.

Na de landing, tijdens het taxiën, verdwijnt dit drukverschil langzaam en komt het vrijwel op nul uit. Daardoor kunnen deuren op de grond weer worden geopend.

Bij Boeing 737’s is tijdens het opstijgen en landen een maximaal drukverschil van slechts 0,125 psi toegestaan. Zodra het toestel na de landing uitrolt en het taxiën begint, verdwijnt deze drukvergrendeling.

Activeren van de noodglijbaan

Dit betekent dat deuren technisch gezien kunnen worden geopend tijdens het taxiën, tenzij het cabinepersoneel dit voorkomt. De noodglijbanen (‘slides’) van een vliegtuig staan standaard ‘armed’ vanaf het moment van pushback voor vertrek tot na de landing. Pas als het toestel veilig bij de gate staat en de motoren uitgeschakeld zijn, worden de glijbanen ‘disarmed’.

Wanneer een deur geopend wordt terwijl de slides nog armed zijn, bijvoorbeeld tijdens het taxiën, wordt de glijbaan automatisch geactiveerd. Dit kan leiden tot schade aan het vliegtuig en vertragingen, omdat de glijbaan daarna moet worden vervangen of opnieuw verpakt.

Het onbedoeld activeren van een noodglijbaan is niet alleen kostbaar maar kan ook gevaar opleveren voor passagiers en personeel rondom de deur.

