Polderbaan tijdelijk buiten dienst

Van maandag 13 tot en met vrijdag 24 oktober ondergaat de Polderbaan, een van de belangrijkste start- en landingsbanen van Schiphol, jaarlijks regulier onderhoud. Tegelijkertijd wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan rijbaan C, een belangrijke taxibaan. In deze periode is de Polderbaan niet beschikbaar voor zowel startend als landend vliegverkeer.

Om het vliegverkeer op de luchthaven door te laten gaan, worden andere banen gebruikt. Vooral de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan worden ingezet voor het opstijgen en landen. Afhankelijk van de wind kan ook tijdelijk gestart en geland worden op de Schiphol-Oostbaan.

Onderhoud aan Polderbaan en rijbaan C

Op de Polderbaan worden het asfalt en de markeringen gerepareerd. Daarnaast wordt de bekabeling en elektra gecontroleerd, het hemelwaterafvoersysteem doorgespoeld, grasvelden gemaaid en lampen schoongemaakt of vervangen.

Rijbaan C krijgt ingrijpender onderhoud. Er worden twee lagen asfalt vervangen, diepe beschadigingen hersteld en de afwatering verbeterd. Ook de verlichting wordt verduurzaamd: oude halogeenlampen worden vervangen door LED-verlichting, inclusief aanpassing van bekabeling en transformatorputten.

Vervolgonderhoud Zwanenburgbaan

Na het onderhoud aan de Polderbaan vindt onderhoud plaats aan de Zwanenburgbaan van 27 oktober tot en met 4 november 2025. Ook hierbij worden werkzaamheden aan rijbaan C gecombineerd.