Snel een nieuwe straaljager voor de US Navy

De Amerikaanse marine krijgt een nieuwe straaljager. Het ‘Ministerie van Oorlog’ beslist waarschijnlijk nog deze week over een opvolger van de F-18 die al sinds de jaren ’90 in dienst is.

Na maandenlange vertraging lijkt het Pentagon deze week eindelijk een beslissing te nemen over welke fabrikant het ontwerp en de bouw van de nieuwe F/A-XX mag uitvoeren. Volgens ingewijden gaat het om een miljardenprogramma dat als cruciaal wordt gezien in de Amerikaanse strategie om China het hoofd te bieden.

De nieuwe straaljager moet de F/A-18E/F Super Hornet vervangen, die sinds de jaren ’90 in gebruik is bij de Amerikaanse marine. Boeing en Northrop Grumman strijden momenteel om de felbegeerde opdracht. De winnaar kan mogelijk deze week al bekendgemaakt worden.

Het F/A-XX-programma belooft een toestel op te leveren met verregaande stealth-capaciteiten, een groter bereik en de mogelijkheid om samen te werken met onbemande gevechtsvliegtuigen en geavanceerde maritieme luchtverdedigingssystemen. Volgens defensieanalist Roman Schweizer is de keuze van groot belang: ‘China is bijzonder ambitieus met de ontwikkeling van vijfde en zesde generatie gevechtsvliegtuigen. Voor de VS is dit contract een stap om gelijke tred te houden.’

Het programma kampte de afgelopen maanden met politieke en financiële tegenslagen. De door het Pentagon begrootte kosten bleken niet toereikend en er moest een flink bedrag extra bijgelegd worden. De discussie draaide niet alleen om geld, maar ook om de vraag of Boeing en Northrop voldoende capaciteit hebben. Boeing kreeg eerder al de opdracht voor een nieuw luchtmachtproject, terwijl Northrop kampt met stijgende kosten van het Sentinel-raketprogramma.

Met de keuze voor de F/A-XX zet de Amerikaanse marine in op een toekomst waarin vliegdekschepen en hun toestellen een sleutelrol blijven spelen in een mogelijke confrontatie met China in de Pacifische Oceaan. Voornamelijk voor de positie van Taiwan, dat nog altijd door China gezien wordt als deel van het eigen land, is een sterke positie van de VS in het gebied van groot belang.