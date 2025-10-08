Strijd tussen A320 en 737 bereikt keerpunt

Decennialang was de Boeing 737 het bestverkochte passagiersvliegtuig ter wereld, met de meeste leveringen ooit. Maar dat is nu verleden tijd. Op dinsdag passeerde Airbus de 737 dankzij de overdracht van een A320neo aan de Saoedische luchtvaartmaatschappij Flynas. Daarmee kwam een einde aan een inhaalrace die al in de jaren tachtig begon.

Achterstand ingehaald

Vandaag de dag vertegenwoordigen de Airbus A320- en Boeing 737-families bijna de helft van alle narrowbody’s die wereldwijd worden gebruikt. Met in totaal 12.260 geleverde toestellen sinds de start van het programma vliegt de A320-familie nu de eeuwige rivaal Boeing 737 voorbij.

Airbus had de achterstand al in augustus teruggebracht tot slechts twintig toestellen. Eind augustus stond de teller namelijk op 12.198 leveringen, waaronder 2.244 A320neo’s en 1.819 A321neo’s.

Productievoosprong voor Airbus

Met de introductie van de A320neo zette Airbus Boeing flink onder druk. Onder marktdruk en tijdsdruk bracht Boeing daarom de 737 MAX op de markt. Twee toestellen van dit type stortten neer in 2017 en 2018 door problemen met het MCAS-vluchtcontrolesysteem. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om het leven, aan boord van toestellen van Lion Air en Ethiopian Airlines.

Terwijl Airbus de productie van de A320neo flink kon opvoeren in Toulouse, Hamburg, Tianjin en Mobile, stond de 737 MAX tijdelijk aan de grond. Al in 2019 wist Airbus met het A320-programma de 737 in te halen in het totale aantal ontvangen bestellingen.