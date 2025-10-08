Transavia-charter keert terug naar Brussel

Een Airbus A320 van chartermaatschappij Avion Express, ingezet voor Transavia, is maandagochtend kort na het opstijgen vanaf Brussels Airport teruggekeerd vanwege een technisch probleem. Het toestel, registratie LY-MLK, voerde vlucht HV9009 uit van Brussel naar Ibiza.

De A320 vertrok die ochtend richting het Spaanse eiland Ibiza, maar terwijl het boven de Ardennen vloog, besloot de crew terug te keren naar de Zaventemse luchthaven. Volgens de eerste berichten ging het om een technisch probleem aan boord, al is de exacte aard van het defect nog onbekend.

Veilige landing

Uit voorzorg rukten de nooddiensten van Brussels Airport uit en stonden klaar langs de landingsbaan. De Airbus landde echter veilig en taxiede zelf naar de gate. Er vielen geen gewonden.

Het toestel werd direct uit dienst gehaald voor inspectie en onderhoud. Transavia regelde daarom een vervangend toestel om de passagiers alsnog naar hun bestemming te brengen. De vervangende vlucht werd uitgevoerd met een Boeing 737-800, registratie PH-HBJ. De A320 staat nog altijd aan de grond in Brussel.

Chartervluchten voor Transavia

Avion Express is een Litouwse ACMI-operator die vliegtuigen en bemanning levert aan andere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Transavia. Avion Express heeft drie toestellen gestationeerd op Brussel voor de Nederlandse budgetvlieger, allemaal voorzien van een Transavia-livery. Zulke samenwerkingen zijn gebruikelijk in het hoogseizoen of bij een tekort aan eigen toestellen.