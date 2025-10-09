Boeing 767 moet boven oceaan uitwijken

Een Boeing 767-400ER van United Airlines moest woensdag boven de Atlantische oceaan uitwijken naar Ierland.

De 767, registratie N66056, steeg rond 15:30 uur op vanaf de luchthaven Rome Fiumicino. Van daaruit zou het toestel als vlucht UA127 naar het Amerikaanse Washington DC vliegen. Na takeoff klom het vliegtuig naar een hoogte van 32.000 voet, waarna het via het Franse luchtruim aan de trans-Atlantische oversteek begon.

Na een klein uur boven zee te hebben gevlogen, klom de 767 door naar een hoogte van 34.000 voet. Kort daarna maakte de United-bemanning melding van een probleem met een van de motoren. Het zou zijn gegaan om een motorstoring. Daarop besloot de crew uit te wijken naar Ierland. Het toestel maakte een scherpe bocht naar het noordoosten en vloog vervolgens in ongeveer een uur naar de Ierse hoofdstad Dublin. Vervolgens hing de 767 nog enige tijd op 5.000 voet in een holding pattern om wat extra brandstof kwijt te raken.

Na zo’n vijftig minuten begon de Boeing dan eindelijk aan de nadering van de luchthaven van Dublin. Daar landde de 767 na een vlucht van bijna vijf uur veilig op baan 28L, waar het toestel werd opgevangen door hulpdiensten. Intussen staat de machine nog altijd in Dublin aan de grond, het is niet duidelijk wanneer deze weer de lucht in kan. Here you are.



Dubbel pech

Eind september had United dubbel pech, met twee vliegtuigen die op dezelfde dag een ommekeer moesten maken. Eerst keerde een Boeing 777, onderweg van Londen naar San Francisco, na een halfuur terug richting Londen. De bemanning maakte melding van een noodsituatie wegens een mechanisch probleem. Terwijl dat toestel terugkeerde, maakte ook een Boeing 767 van United die onderweg was van Parijs naar Washington rechtsomkeert. Naar verluidt had die vlucht te maken met een probleem met de toiletten. Ruim drie uur na takeoff stond de machine weer aan de grond in Parijs.